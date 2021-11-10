Більше жодних відстрочок: в Україні завершується пільгове розмитнення "євроблях"

В Україні завершується пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах, так званих "євроблях". Більше не буде ніяких відстрочок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради Данила Гетманцева.
"Питання з "євробляхами" вирішено. Станом на 09.10 більше 83 тисяч автомобілів розмитнені, а бюджет отримав 2,9 млрд гривень. Більше ніяких відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер - закон один для всіх", - зазначив він.
Він також звернувся з проханням до Національної поліції з проханням не допустити використання "євроблях" на дорогах України.
Нагадаємо, влітку в Україні знизили штраф за нерозмитнені автомобілі з 170 000 до 8 500 гривень, щоб власники "єврорблях" змогли оформити їх за пільговими тарифами. Розмитнити можна було лише один автомобіль однієї категорії на особу, авто мало відповідати екологічним стандартам не менше Євро-2.
Вже з 12 листопада тим, хто не встиг розмитнити "євробляху" або вивезти її за кордон, загрожує штраф у 170 000 гривень.