Больше метра воды: центр Венеции затопило

Большая часть исторического центра Венеции оказалась под водой из-за рекордного паводка. За последние двадцать лет в июне такое случалось лишь дважды.

Об этом сообщает La Stampa.

Отмечается, что в некоторых местах высота воды достигала 116 см. Больше было только в 2002 и 2016 годах - тогда вода поднималась до уровня 121 см и 117 см соответственно.

Фото: площадь Святого Марка в Венеции (twitter.com/ShareMySeaIT, VeraMantengoli)

Для июня такое явление является крайне редким. Необычно высокий прилив объясняется штормом в Атлантическом океане, который принес в город проливные дожди.

К вечеру в Венеции ожидается еще один прилив, максимальный уровень воды может подняться до 119 см.

Напомним, два года назад сильнейший ливень затопил большую часть Венеции, были закрыты сотни школ.

А всего месяц назад проливные дожди привели к подтоплениям в Милане.

Отметим, что украинские города также пострадали от затянувшегося "сезона дождей", неделю назад украинской Венецией стала Одесса.