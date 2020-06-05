Больше метра воды: центр Венеции затопило

Паводок является сильнейшим за последние 20 лет
Большая часть исторического центра Венеции оказалась под водой из-за рекордного паводка. За последние двадцать лет в июне такое случалось лишь дважды.
Об этом сообщает La Stampa.
Отмечается, что в некоторых местах высота воды достигала 116 см. Больше было только в 2002 и 2016 годах - тогда вода поднималась до уровня 121 см и 117 см соответственно.
Фото: площадь Святого Марка в Венеции (twitter.com/ShareMySeaIT, VeraMantengoli)
Для июня такое явление является крайне редким. Необычно высокий прилив объясняется штормом в Атлантическом океане, который принес в город проливные дожди.
К вечеру в Венеции ожидается еще один прилив, максимальный уровень воды может подняться до 119 см.
Напомним, два года назад сильнейший ливень затопил большую часть Венеции, были закрыты сотни школ.
А всего месяц назад проливные дожди привели к подтоплениям в Милане.
Отметим, что украинские города также пострадали от затянувшегося "сезона дождей", неделю назад украинской Венецией стала Одесса.
Автор: Роман Калиниченко