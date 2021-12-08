Больше не Меркель: в Германии утвердили нового канцлера

Это правительство сменило кабинет Ангелы Меркель, которая четыре раза приводила свою партию, Христианско-демократический союз, к победе на выборах. Она была канцлером 16 лет.

Отметим, первое место на выборах заняли партнеры ХДС в последнем правительстве, социалисты во главе с Олафом Шольцем, и они решили создать новую правительственную коалицию с зелеными и праволиберальной Партией свободных демократов. Эту коалицию в Германии называют "светофором" (Ampel-Koalition) - по цветам символики трех партий.

Что известно о Шольце

Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония, Западная Германия) в семье текстильного промышленника.

В 2007-2009 годах был федеральным министром труда и социальных дел в коалиционном правительстве Ангелы Меркель. В марте 2018 года был назначен вице-канцлером и министром финансов. В этом качестве отвечал за деятельность Федерального органа финансового надзора, в 2020-2021 годах участвовал в разработке пакета мер для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

В сентябре 2021 года Шольц возглавил партийный список СДПГ на парламентских выборах. На них партия одержала победу, получив 25,7% голосов.