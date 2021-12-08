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Більше не Меркель: у Німеччині затвердили нового канцлера

Автор: Анастасія Рокитна

Бундестаг затвердив нового канцлера Німеччини. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Цей уряд змінив кабінет Ангели Меркель, яка чотири рази приводила свою партію, Християнсько-Демократичний союз, до перемоги на виборах. Вона була канцлером 16 років.

Зазначимо, перше місце на виборах зайняли партнери ХДС в останньому уряді, соціалісти на чолі з Олафом Шольцем, і вони вирішили створити нову урядову коаліцію з зеленими і праволіберальною Партією вільних демократів. Цю коаліцію в Німеччині називають "світлофором" (Ampel-Koalition) - за кольорами символіки трьох партій.

Що відомо про Шольця

Олаф Шольц народився 14 червня 1958 року в Оснабрюку (земля Нижня Саксонія, Західна Німеччина) у сім'ї текстильного промисловця.

У 2007-2009 роках був федеральним міністром праці та соціальних справ у коаліційному уряді Ангели Меркель. У березні 2018 року був призначений віце-канцлером та міністром фінансів. У цій якості відповідав за діяльність Федерального органу фінансового нагляду, у 2020-2021 роках, брав участь у розробці пакету заходів для підтримки економіки в умовах пандемії коронавірусу.

У вересні 2021 року Шольц очолив партійний список СДПН на парламентських виборах. На них партія здобула перемогу, отримавши 25,7% голосів.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц оголосив, кому саме з його Соціал-демократичної партії відійдуть міністерські портфелі.

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Германия