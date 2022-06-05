Все больше детей страдают из-за войны против Украины: новые данные
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в результате боевых действий погибли 262 ребенка. 467 несовершеннолетних украинцев получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 262 ребенка погибли и более 467 ранены", - пишет пресс-служба офиса генерального прокурора.
Больше всего детей пострадали:
- в Донецкой области - 189;
- в Киевской области - 116;
- в Харьковской области - 112;
- в Черниговской области - 68;
- в Луганской области - 53;
- в Херсонской области - 52;
- в Николаевской области - 47;
- в Запорожской области - 29;
- в Сумской области - 17;
- в г. Киеве - 16;
- в Житомирской области - 15.
Отмечается, что 3 июня в результате попадания снаряда в дом в город Горный Северодонецкого района Луганской области погиб 13-летний подросток.
"В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двух детей в Волновахском районе Донецкой области",- добавляет пресс-служба.
Также в результате регулярных бомбардировок со стороны России:
- были повреждены 1938 учебных заведений;
- были разрушены полностью 182 учреждения образования.
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