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Все більше дітей страждають через війну проти України: нові дані

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Неділя 05 червня 2022 10:08
Все більше дітей страждають через війну проти України: нові дані Фото: все більше дітей страждають через війну проти України (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, внаслідок бойових дій, загинули 262 дитини. 467 неповнолітніх українців отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждали:

  • у Донецькій області - 189;
  • у Київській області - 116;
  • у Харківській області - 112;
  • у Чернігівській області - 68;
  • у Луганській області - 53;
  • у Херсонській області - 52;
  • у Миколаївській області - 47;
  • у Запорізькій області - 29;
  • у Сумській області - 17;
  • у м. Києві - 16;
  • у Житомирській області - 15.

Зазначається, що, 3 червня, внаслідок влучання снаряда в будинок в місто Гірське Сєвєродонецького району Луганської області загинув 13-річний підліток.

"У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області", - додає пресслужба.

Також внаслідок регулярних бомбардувань з боку Росії:

  • були пошкоджені 1938 закладів освіти;
  • були зруйновані повністю 182 заклади освіти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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