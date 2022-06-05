Все більше дітей страждають через війну проти України: нові дані
З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, внаслідок бойових дій, загинули 262 дитини. 467 неповнолітніх українців отримали поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
"Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.
Найбільше дітей постраждали:
- у Донецькій області - 189;
- у Київській області - 116;
- у Харківській області - 112;
- у Чернігівській області - 68;
- у Луганській області - 53;
- у Херсонській області - 52;
- у Миколаївській області - 47;
- у Запорізькій області - 29;
- у Сумській області - 17;
- у м. Києві - 16;
- у Житомирській області - 15.
Зазначається, що, 3 червня, внаслідок влучання снаряда в будинок в місто Гірське Сєвєродонецького району Луганської області загинув 13-річний підліток.
"У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області", - додає пресслужба.
Також внаслідок регулярних бомбардувань з боку Росії:
- були пошкоджені 1938 закладів освіти;
- були зруйновані повністю 182 заклади освіти.
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