Все більше дітей страждають через війну проти України: нові дані

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, внаслідок бойових дій, загинули 262 дитини. 467 неповнолітніх українців отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 5 червня 2022 року більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 262 дитини загинуло та понад 467 поранено", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждали:

у Донецькій області - 189;

у Київській області - 116;

у Харківській області - 112;

у Чернігівській області - 68;

у Луганській області - 53;

у Херсонській області - 52;

у Миколаївській області - 47;

у Запорізькій області - 29;

у Сумській області - 17;

у м. Києві - 16;

у Житомирській області - 15.

Зазначається, що, 3 червня, внаслідок влучання снаряда в будинок в місто Гірське Сєвєродонецького району Луганської області загинув 13-річний підліток.

"У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області", - додає пресслужба.

Також внаслідок регулярних бомбардувань з боку Росії: