Больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Определена мощность снарядов, упавших на Мариуполь

Российские войска более двух месяцев непрерывно обстреливали Мариуполь из гаубиц, ракетных комплексов, танков, кораблей и авиации. Вероятно, использовались и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Оккупанты пугают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения. Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тыс. человек . Но фиксация все новых братских могил говорит, что эта оценка не окончательная", - отмечает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В мэрии отмечают, что мощность выпущенных по городу снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Отметим, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произошли 6 и 9 августа 1945 года и считаются двумя исключительными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. Осуществлены ВС США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии.