Більше бомби, скинутої на Хіросіму. Визначено потужність снарядів, що впали на Маріуполь

Російські війська більше двох місяців безперервно обстрілювали Маріуполь з гаубиць, ракетних комплексів, танків, кораблів та авіації. Ймовірно, використовували і протибункерні авіабомби ФАБ-1000 та ФАБ-3000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.

"Окупанти лякають світ зброєю масового ураження, але фактично в Маріуполі вони вже влаштували масове знищення мирного населення. Російська армія скоїла злочин проти людства. Це факт. Це найбільший геноцид в Європі з часів Другой світової. Ми оцінюємо кількість жертв мінімально в 20 тис. осіб. Але фіксація все нових братських могил говорить, що ця оцінка не остаточна", - зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.

В мерії відзначають, що потужність випущених по місту снарядів в тротиловому еквіваленті більша за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму.

Зазначимо, атомні бомбардування Хіросіми і Нагасаки відбулися 6 і 9 серпня 1945 року і вважаються двома винятковими в історії людства випадками бойового застосування ядерної зброї. Здійснені ЗС США на завершальному етапі Другої світової війни проти Японії.