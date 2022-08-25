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Больше 8 тревог в час. В День независимости самолеты РФ вылетали 200 раз для ударов по Украине

Фото: в День независимости самолеты РФ вылетали 200 раз для ударов по Украине (russianplanes net)
Автор: Наталия Гурковская

В День независимости количество воздушных тревог по областям приблизилось к 200. Столько же вылетов совершили российские самолеты в этот день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Количество воздушных тревог по областям приблизилось к двум сотням. Впрочем, подтвержденных ракетных применений было всего восемь. Это ракеты Х-22, выпущенные из дальних бомбардировщиков Ту-22М3", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты совершили около 200 вылетов самолетов.

"До 90 - самолеты тактической авиации, 34 - дальние и стратегические бомбардировщики (Ту-22М3, Ту-95МС), остальные - транспортная, армейская и специальная авиация", - добавляют в командовании.

В то же время за сутки 24 августа ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52 и шесть БпЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщалось, в День независимости Украины российские войска активизировались. За сутки оккупанты нанесли удары по 58 населенным пунктам.

Напомним, украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 оккупантов и приземлили три вражеских вертолета. Всего Россия уже потеряла с начала полномасштабной войны около 45850 своих военных.

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