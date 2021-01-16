Ниже 20 градусов: сильные морозы в Украине продержатся еще три дня

Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В субботу, 16 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза. По данным Укргидрометцентра, местами в северных областях до 21 градусов мороза, днем до 10-16 градусов мороза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, днем до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится, сообщили в ГСЧС.

По Киевской области 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до 21 градуса мороза, днем до 11-16 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 16 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" исключает введение графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения") из-за значительного похолодания в Украине. Такие меры пока не планируются.