ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ниже 20 градусов: сильные морозы в Украине продержатся еще три дня

Суббота 16 января 2021 09:41
Ниже 20 градусов: сильные морозы в Украине продержатся еще три дня
Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В субботу, 16 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза. По данным Укргидрометцентра, местами в северных областях до 21 градусов мороза, днем до 10-16 градусов мороза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, днем до 11-15 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится, сообщили в ГСЧС.

По Киевской области 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 градусов мороза, местами до 21 градуса мороза, днем до 11-16 градусов мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 16 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" исключает введение графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения") из-за значительного похолодания в Украине. Такие меры пока не планируются.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество прогнозморозыПогода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь