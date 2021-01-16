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Більше 20 градусів: сильні морози в Україні утримаються ще три дні

Субота 16 січня 2021 09:41
Більше 20 градусів: сильні морози в Україні утримаються ще три дні
Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 16 січня, Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу. За даними Укргідрометцентру, місцями в північних областях до 21 градусів морозу, вдень до 10-16 градусів морозу.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається в повідомленні, 17-18 січня холодна погода утримається.

По Києву 16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, вдень до 11-15 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода утримається, повідомили у ДСНС.

По Київській області 16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 градусів морозу, місцями до 21 градусів морозу, вдень до 11-16 градусів морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 16 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виключає введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення") через значне похолодання в Україні. Такі заходи наразі не плануються.

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