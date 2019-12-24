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Цены на бензин упали после совещания Зеленского с владельцами АЗС

Новости » Энергетика     24.12.2019 - 11:44
Цены на бензин упали после совещания Зеленского с владельцами АЗС
Фото: АЗС (УНИАН)

Бензин подешевел на гривну за один день

Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС крупных розничных сетей 24 декабря 2019 снизились на 0,5-1 грн/л. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка.

По данным мониторига, в сетях ОККО и WOG цены на бензин и ДТ снизились на 50 коп./л, в Amic на 80 коп./л, ДТ - на 70 коп./л. В консолидированной сети группы "Приват" все топливо подешевело на 1 грн/л.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а (уменьшить цену, - ред.) на табло", - заявил Зеленский.

Напомним, в начале декабря 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом. АМКУ рекомендовал принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.

Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям снизить цены на бензин
Новости Украины АЗСбензинцены на бензин
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