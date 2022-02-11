"Большая термомодернизация" в этом году обновит не менее 5 тысяч домов, - Свириденко

По меньшей мере 50 тыс. домов будут обновлены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая термомодернизация".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первой вице-премьер-министра-министра экономики Юлии Свириденко в ходе заседания президиума Конгресса региональных и местных властей.
Первая волна термомодернизации, которая стартует в этом году, охватит 6437 зданий по всей стране, среди них более 5 тыс. многоэтажных домов.
"На первом этапе мы отремонтируем дома, которые были возведены до 1990-го года, а на следующем - охватим новые, имеющие класс энергоэффективности меньше С", - отметила Свириденко.
По расчетам правительства, в следующем отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление своих уже термомодернизированных квартир в среднем на 30-50% меньше, а запуск программы позволит обеспечить работой 170 тыс. специалистов. Кроме того, государство, которое сэкономит энергоресурсы, сможет их более рационально распределить.
"Мы сможем сократить на 2,5% импорт газа, это особенно важно сегодня, когда государство-агрессор использует энергетику как оружие", - сказала министр.
Государство планирует инвестировать в программу 140 млрд. грн., которые будут направляться Укрфинжитлом на целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям.
Как сообщалось, в конце прошлого года термомодернизацию провели в первых 8 пилотных домах в Днепре, отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В обновленных домах потери тепла из здания и потребление энергоресурсов уменьшилось вдвое.
Среди мер, проводимых в рамках программы, теплоизоляция стен, чердаков, подвалов, замена наружных дверей, установка или модернизация индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии.
По словам президента Владимира Зеленского, результаты программы смогут ощутить более 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло на 60% меньше. Речь о 700 тыс. семей, проживающих в многоэтажных домах.
"Я думаю, эффект будет масштабным, экономия, кстати, 8 млрд грн за отопительный сезон 2022-2023 годов", - заявил Зеленский.
Он добавил, что приоритет в обновлении должен предоставляться аварийным и опасным зданиям.
"Важно, чтобы мы анализировали те дома, которые просто опасны", - подчеркнул президент.