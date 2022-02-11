"Большая термомодернизация" в этом году обновит не менее 5 тысяч домов, - Свириденко

Первая волна термомодернизации, которая стартует в этом году, охватит 6437 зданий по всей стране, среди них более 5 тыс. многоэтажных домов.

"На первом этапе мы отремонтируем дома, которые были возведены до 1990-го года, а на следующем - охватим новые, имеющие класс энергоэффективности меньше С", - отметила Свириденко.

По расчетам правительства, в следующем отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление своих уже термомодернизированных квартир в среднем на 30-50% меньше, а запуск программы позволит обеспечить работой 170 тыс. специалистов. Кроме того, государство, которое сэкономит энергоресурсы, сможет их более рационально распределить.

"Мы сможем сократить на 2,5% импорт газа, это особенно важно сегодня, когда государство-агрессор использует энергетику как оружие", - сказала министр.

Государство планирует инвестировать в программу 140 млрд. грн., которые будут направляться Укрфинжитлом на целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям.