"Велика термомодернізація" цьогоріч оновить щонайменше 5 тисяч будинків, - Свириденко

Перша хвиля термомодернізації, яка стартує цьогоріч, охопить 6437 будівель по всій країні, серед них - понад 5 тис. багатоповерхових будинків.

"На першому етапі ми відремонтуємо будинки, які були зведені до 1990-го року, а на наступному - охопимо нові, які мають клас енергоефективності менше ніж С", - зазначила Свириденко.

За розрахунками уряду, наступного опалювального сезону українці будуть сплачувати за опалення своїх вже термомодернізованих квартир в середньому на 30-50% менше, а запуск програми дасть можливість забезпечити роботою 170 тис. фахівців. Крім цього, держава, яка заощадить енергоресурси, зможе їх більш раціонально розподілити.

"Ми зможемо скоротити на 2,5% імпорт газу, це особливо важливо сьогодні, коли держава-агресор використовує енергетику як зброю", - сказала міністр.

Держава планує інвестувати у програму 140 млрд грн, які будуть спрямовуватися Укрфінжитлом на цільові кредити під 3% річних органам місцевого самоврядування та військово-цивільним адміністраціям.