"Большая стройка" спасла экономику Украины в 2020 и гарантирует ее рост в будущем, - экономисты

Фото: ремонт дороги (facebook.com)

Если бы не государственные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры в рамках "Большой стройки", падение ВВП за год превысило бы 11%. В итоге потери ВВП составили 3,7%, что намного меньше, чем в большинстве других стран.

Об этом свидетельствуют выводы в исследовании группы независимых экономистов из Ukraine Economic Outlook (Институт экономического прогнозирования), пишет Delo.ua.

В частности, сообщается, что в 2020 году в ходе "Большой стройки" были построены и отремонтированы 3900 км дорог национального значения, 2000 км местных дорог, а также сотни объектов образовательной, спортивной и медицинской инфраструктуры.

"И хотя авторы "Большой стройки" не планировали сделать эту программу частью антикризисной программы Украины (никто не знал тогда о коронавирусе), она ею стала", - пишет издание.

Экономисты Ukraine Economic Outlook отмечают, что полный размер пакета украинских антикризисных мер исчисляется 111,2 млрд грн (2,8% ВВП).

Если к перечисленным расходам добавить еще и плановое финансирование "Большой стройки" суммарно получится 206,8 млрд грн или 5,2% ВВП.

По данным экономистов, Украина действительно тратила больше других стран на инфраструктуру, но именно эти инвестиции положительно повлияли на динамику ВВП, и этот эффект в будущем будет продолжаться.

"Мы оценили роль "Большой стройки" в смягчении спада реального ВВП Украины по кварталам. Инфраструктурные проекты сохраняли от 2,5% ВВП во втором квартале до 5,1% и 7,3% в третьем и четвертом, соответственно. Если бы в четвертом квартале деньги "Большой стройки" были направлены на другие расходы, ВВП упал бы до 11%, но благодаря инфраструктурному проекту падение остановилось на отметке 3,7%", - говорится в отчете Ukraine Economic Outlook.

Поскольку положительный эффект от развития дорожной инфраструктуры сохраняется от 10 до 15 лет, Украина будет иметь долгосрочную отдачу от строительства для всей экономики.

Напомним, ранее уже сообщалось, что средняя стоимость ремонта и строительства одного километра дорог в Украине в 2020 году снизилась на 4,5 млн гривен, по сравнению с предыдущим годом. При этом качество восстановленных дорог существенно улучшилось.