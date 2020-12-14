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"Велике будівництво" врятувало економіку України у 2020 і гарантує її зростання у майбутньому, - економісти

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 10:02
"Велике будівництво" врятувало економіку України у 2020 і гарантує її зростання у майбутньому, - економісти
Фото: ремонт дороги (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Якби не державні інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури в рамках "Великого будівництва", падіння ВВП за рік перевищила б 11%. В результаті втрати ВВП склали 3,7%, що набагато менше, ніж у більшості інших країн.

Про це свідчать висновки у дослідженні групи незалежних економістів з Ukraine Economic Outlook (Інститут економічного прогнозування), пише Delo.ua.

Зокрема, повідомляється, що у 2020 році в ході "Великого будівництва" були побудовані і відремонтовані 3900 км доріг національного значення, 2000 км місцевих доріг, а також сотні об'єктів освітньої, спортивної та медичної інфраструктури.

"І хоча автори "Великого будівництва" не планували зробити цю програму частиною антикризової програми України (ніхто не знав тоді про коронавірус), вона нею стала", - пише видання.

Економісти Ukraine Economic Outlook відзначають, що повний розмір пакета українських антикризових заходів обчислюється 111,2 млрд грн (2,8% ВВП).

&quot;Велике будівництво&quot; врятувало економіку України у 2020 і гарантує її зростання у майбутньому, - економісти

Якщо до перелічених витрат додати ще й планове фінансування "Великого будівництва" сумарно вийде 206,8 млрд грн або 5,2% ВВП.

За даними економістів, Україна дійсно витрачала більше інших країн на інфраструктуру, але саме ці інвестиції позитивно вплинули на динаміку ВВП, і цей ефект у майбутньому буде продовжуватися.

"Ми оцінили роль "Великого будівництва" у пом'якшенні спаду реального ВВП України за кварталами. Інфраструктурні проекти зберігали від 2,5% ВВП у другому кварталі до 5,1% і 7,3% у третьому і четвертому відповідно. Якби у четвертому кварталі гроші "Великого будівництва" були спрямовані на інші витрати, ВВП впав до 11%, але завдяки інфраструктурним проектом падіння зупинилося на позначці 3,7%", - йдеться у звіті Ukraine Economic Outlook.

&quot;Велике будівництво&quot; врятувало економіку України у 2020 і гарантує її зростання у майбутньому, - економісти

Оскільки позитивний ефект від розвитку дорожньої інфраструктури зберігається від 10 до 15 років, Україна буде мати довгострокову віддачу від будівництва для всієї економіки.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що середня вартість ремонту і будівництва одного кілометра дороги в Україні у 2020 році знизилася на 4,5 млн гривень, у порівнянні з попереднім роком. При цьому якість відновлених доріг суттєво покращилася.

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Новини України Економіка Велике будівництвоВВПдороги

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