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"Большая стройка" сократило убытки предприятий "Укравтодора" в 16 раз

Автор: РБК-Украина

Половина предприятий "Укравтодора" остаются убыточными, но благодаря выполнению масштабных дорожных работ по итогам 2020 года финансовая отчетность значительно улучшилась.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Сводный финансовый отчет 2020 года продемонстрировал - оптимизация работы подчиненных Укравтодору предприятий помогает выполнять самые большие за все время Независимости объемы строительства и ремонтов дорог с меньшими убытками для государства", - говорят в агентстве.

Инициирована президентом Владимиром Зеленским инфраструктурная программа "Большая стройка" помогла экономически активным предприятиям существенно улучшить экономические показатели.

"11 предприятий получили чистую прибыль 13,5 млн грн. Лидером среди них стало ГП "ГосдорНИИ" с прибылью 9,4 млн грн", - говорится в отчете.

Еще 11 ДП фактически не работают, находясь в состоянии ликвидации, реорганизации или вовсе прекратили деятельность. Также к числу проблемных относится государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины", которой принадлежит 31 дочернее предприятие.

По итогам 2020 года они совместно сгенерировали убыток в размере 116,5 млн грн. Но даже такой результат является прорывом по сравнению с предыдущим 2019 годом, когда чистый убыток предприятий "Укравтодора" достигал 1,6 млрд грн, то есть более чем в 16 раз больше.

В "Укравтодоре" отметили, что вместе с Кабинетом министров продолжают работу над очисткой убыточных и системным развитием активных предприятий.

Напомним, как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году "Укравтодор" впервые сделал реальные шаги к государственно-частному партнерству - строительства дорог Краковец-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

В рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского в 2021 году будет сделан 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

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