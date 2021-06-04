"Велике будівництво" скоротило збитки підприємств "Укравтодору" у 16 разів

"Зведений фінансовий звіт за 2020 рік продемонструва - оптимізація роботи підпорядкованих Укравтодору підприємств допомагає виконувати найбільші за всі часи Незалежності обсяги будівництва та ремонтів автошляхів з меншими збитками для держави", - говорять в агентстві.

Ініційована президентом Володимиром Зеленським інфраструктурна програма "Велике будівництво" допомогла економічно активним підприємствам суттєво покращити економічні показники.

"11 підприємств отримали чистий прибуток 13,5 млн грн. Лідером серед них стало ДП "ДерждорНДІ" з прибутком 9,4 млн грн", - йдеться у звіті.

Ще 11 ДП фактично не працюють, перебуваючи у стані ліквідації, реорганізації, або зовсім припинили діяльність. Також до числа проблемних відноситься державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", якій належить 31 дочірнє підприємство.

За підсумками 2020 року вони разом згенерували збиток у розмірі 116,5 млн грн. Але навіть такий результат є проривом у порівнянні з попереднім 2019 роком, коли чистий збиток підприємств "Укравтодору" сягав 1,6 млрд грн, тобто в понад 16 разів більше.

В "Укравтодорі" зазначили, що разом із Кабінетом міністрів продовжують роботу над очищенням збиткових та системним розвитком активних підприємств.