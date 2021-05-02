UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Большая семерка" хочет разработать механизмы борьбы с пропагандой РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Страны "Большой семерки" (G7) планируют создать механизм быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию. С соответствующей инициативой выступала одна Великобритания.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб в интервью Reuters.

В Великобритании считают необходимым объединиться, чтобы противостоять российской дезинформации.

"Чтобы, когда мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются там, мы могли - не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду людям этой страны, но также и в России или в Китае или по всему миру", - сказал Рааб.

Как отмечают британские, американские и европейский службы безопасности, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию о выборах или ложь о вакцинах против COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что американские чиновники подозревают Россию в проведении кампании по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости касательно препарата Pfizer.

Также сообщалось, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европе не стоит ожидать скорого улучшения отношений с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Великобританияпропаганда РФG7