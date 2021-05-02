"Велика сімка" хоче розробити механізми боротьби з пропагандою РФ

Про це заявив Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб в інтерв'ю Reuters .

У Великобританії вважають за необхідне об'єднатися, щоб протистояти російській дезінформації.

"Щоб, коли ми бачимо, як ця брехня і пропаганда або фейкові новини поширюються там, ми могли - не тільки індивідуально, але і разом зібратися, щоб дати спростування і відверто повідомити правду людям цієї країни, але також і в Росії або в Китаї або по всьому світу", - сказав Рааб.

Як відзначають британські, американські та Європейський Служби безпеки, Росія і Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, поширюючи дезінформацію про вибори або брехню про вакцини проти COVID-19.