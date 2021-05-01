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Велика приватизація: в Україні відновили аукціони

Новость на русском → Україна, Субота 01 травня 2021 08:18
Велика приватизація: в Україні відновили аукціони Фото: в Україні відновили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні набрав чинності закон, який скасував заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон дозволить почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19 з березня минулого року.

Документ свідчить, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.

Підкреслимо, державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, 5 вересня минулого року в країні заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації на час карантину, встановленого Кабінетом міністрів. Тоді чинності набрав відповідний закон.

Так, 30 березня Верховна рада скасувала заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації.

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