Велика приватизація: в Україні відновили аукціони

Сьогодні набрав чинності закон, який скасував заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації . Раніше заборону ввели через карантин.

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон дозволить почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19 з березня минулого року.

Документ свідчить, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації.

Підкреслимо, державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.