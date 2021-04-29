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Большая приватизация: Зеленский подписал закон, который возобновит аукционы по продаже объектов

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 16:11
Большая приватизация: Зеленский подписал закон, который возобновит аукционы по продаже объектов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменит запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Речь идет о законе, который Верховная рада приняла 30 марта 2021 года.

Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 С марта 2020 года.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации. Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, который предложил самую высокую цену и взял на себя обязательство выполнить условия продажи.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как известно, 5 сентября прошлого года в стране запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

РБК-Украина писало, что 30 марта Верховная рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. За это решение проголосовали 257 парламентариев.

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