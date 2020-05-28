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Большая ложь: синоптик об "урагане" во время пыльной бури в Киеве

Новости » Политика     28.05.2020 - 10:02
Большая ложь: синоптик об "урагане" во время пыльной бури в Киеве
Фото: пыльная буря в Киеве (facebook.com/kyivfm)

Синоптик заявил, что никакого катастрофического ветра не было

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида раскритиковал заявление Министерства внутренних дел (МВД) об урагане во время пылевой бури в Киеве. Он сказал, что его там не было.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ураган достигает скорости ветра больше 30 метров в секунду, а такого в то время не было.

"Никакого катастрофического ветра там не было", - заявил он.

Также директор Укргидрометцентра заявил, что из-за того, что земля пересушена, такой ветер поднял в атмосферу значительную часть пыли и он достиг Киева.

Напомним, в этом году в столице Украине наблюдалась пыльная буря. Тогда в МВД сообщили, что усложняет ситуацию ураганный ветер. Из-за пыльной бури и дым от пожаров в Чернобыле в Минздраве тогда рекомендовали киевлянам не открывать окна.

Также в тот период Киев входил и даже возглавлял антрейтинг уровня загрязнения воздуха в мире.

Напомним, синоптик спрогнозировал, что пылевая буря не сможет повлиять на возобновление авиасообщения в стране.

РБК-Украина писало, что в этом году в Киеве наблюдалась пыльная буря, которая была обусловлена изменением климата.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины БуряУкргидометцентрМинистерство внутренних дел Украины
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