ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Велика брехня: синоптик про "ураган" під час пилової бурі в Києві

Новини » Політика     28.05.2020 - 10:02
Велика брехня: синоптик про "ураган" під час пилової бурі в Києві
Фото: пилова буря у Києві (facebook.com/kyivfm)

Синоптик заявив, що ніякого катастрофічного вітру не було

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розкритикував заяву Міністерства внутрішніх справ (МВС) про ураган під час пилової бурі в Києві. Він сказав, що його там не було.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ураган досягає швидкості вітру більше 30 метрів на секунду, а такого в той час не було.

"Ніякого катастрофічного вітру там не було", - заявив він.

Також директор Укргідрометцентру заявив, що через те, що земля пересушена, такий вітер підняв в атмосферу значну частину пилу і він досяг Києва.

Нагадаємо, цього року в столиці Україні спостерігалась пилова буря. Тоді в МВС повідомили, що ускладнює ситуацію ураганний вітер. Через пилову бурю і дим від пожеж в Чорнобилі у МОЗ тоді рекомендували киянам не відкривати вікна.

Також в той період Київ входив і навіть очолював антрейтинг рівня забруднення повітря в світі.

Нагадаємо, синоптик спрогнозував, що пилова буря не зможе вплинути на відновлення авіасполучення в країні.

РБК-Україна писало, що цього року в Києві спостерігалась пилова буря, яка була зумовлена зміною клімату.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України БуряУкргидометцентрМіністерство внутрішніх справ України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся