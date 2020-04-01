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Більша частина кредиту МВФ має бути спрямована до держбюджету, - голова НБУ

Новини » Фінансова криза 2020     01.04.2020 - 18:39
Більша частина кредиту МВФ має бути спрямована до держбюджету, - голова НБУ
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кошти надійдуть на валютний рахунок Мінфіну, який враховується в обсязі міжнародних резервів

Більша частина коштів, які Україна розраховує отримати від МВФ, має бути спрямована на покриття дефіциту держбюджету та створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом. Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій під час онлайн-конференції з членами Європейської бізнес асоціації, передає прес-служба НБУ.

Як зазначив Смолій, кошти мають бути спрямовані туди, де їх держава сьогодні найбільше потребує, - у державний бюджет, на якому лежить основний фінансовий тягар подолання епідемії в Україні.

За його словами, Україна вже майже виконала "домашнє завдання" для затвердження меморандуму про співпрацю з МВФ та отримання не лише програми розширеного фінансування, а й супутнього фінансування від Світового банку та інших офіційних кредиторів.

"Тобто, чекаємо лише на остаточне ухвалення парламентом банківського закону у другому читанні. Крім того, очікуємо від Фонду на допомогу у подоланні коронавірусу", - зазначив він.

Як зазначили в прес-службі, міжнародні резерви України сьогодні становлять близько 25 млрд доларів і є достатніми, щоб НБУ міг підтримувати фінансову стабільність, здійснюючи за потреби валютні інтервенції. Водночас кошти від МВФ, які надійдуть у держбюджет, будуть зараховані на валютний рахунок Мінфіну, котрий враховується в обсязі міжнародних резервів.

Нагадаємо, 31 березня Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ має унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. За його словами, після схвалення Радою двох законів Україна отримає підтримку міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 млрд доларів.

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