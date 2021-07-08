UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Большая часть британских военных покинула Афганистан, - Джонсон

Автор: Сергей Пышкин

Большая часть военнослужащих Великобритании покинула Афганистан. Королевство и в дальнейшем будет добиваться установления мира в стране на фоне угроз от террористических группировок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время выступления в палате общин парламента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что большая часть военнослужащих покидает территорию Афганистана.

"Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой", - отметил чиновник.

В частности, Джонсон отметил, что Великобритания никоим образом не отказывается от обязательств поддерживать правительство Афганистана.

"Иностранное военное присутствие в Афганистане никогда не планировалось как долговременное", - добавил премьер-министр.

В конце концов, по мнению Джонсона, несмотря на критику, идеального момента для вывода военных Великобритании быть и не могло. По его словам, начиная с 2014 года на территории Афганистана находилось 750 военнослужащих, которые остались там для выполнения других задач.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ДжонсонАфганистанВеликобританиявоенные