Большая часть британских военных покинула Афганистан, - Джонсон

Во время выступления в палате общин парламента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что большая часть военнослужащих покидает территорию Афганистана.

"Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой", - отметил чиновник.

В частности, Джонсон отметил, что Великобритания никоим образом не отказывается от обязательств поддерживать правительство Афганистана.

"Иностранное военное присутствие в Афганистане никогда не планировалось как долговременное", - добавил премьер-министр.

В конце концов, по мнению Джонсона, несмотря на критику, идеального момента для вывода военных Великобритании быть и не могло. По его словам, начиная с 2014 года на территории Афганистана находилось 750 военнослужащих, которые остались там для выполнения других задач.