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Більша частина британських військових покинула Афганістан, - Джонсон

Автор: Сергій Пишкін

Більша частина військовослужбовців Великобританії покинула Афганістан. Королівство й надалі домагатиметься встановлення миру в країні на фоні загроз від терористичних групувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час виступу в палаті громад парламенту, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що більша частина військовослужбовців покидає територію Афганістану.

"Усі британські військові, хто ніс службу в рамках місії НАТО в Афганістані, повертаються додому", - відзначив посадовець.

Зокрема, Джонсон зауважив, що Великобританія жодним чином не відмовляється від зобов’язань підтримувати уряд Афганістану.

"Іноземна військова присутність в Афганістані ніколи не планувалася як довготривала", - додав прем'єр-міністр.

Зрештою, на думку Джонсона, попри критику, ідеального моменту для виведення військових Великобританії бути й не могло. За його словами, починаючи з 2014 року на території Афганістану перебувало 750 військовослужбовців, які залишились там задля виконання інших завдань.

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Борис ДжонсонАфганистанВеликобританиявійськові