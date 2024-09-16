"Болонья" – "Шахтар": УЄФА призначив фартового арбітра на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок між італійською "Болоньєю" та донецьким "Шахтарем" у стартовому турі Ліги чемпіонів 2024/25 розсудить бригада з Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч "Болонья" – "Шахтар" відбудеться на Апеннінах 18 вересня. Поєдинок прийме арена "Ренато Даль'Ара". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Головним рефері став Рохіт Саггі. Статус арбітра ФІФА він отримав у 2017 році, а з українськими командами зустрінеться вдруге. У кваліфікації до Євро-2023 серед 21-річних молодіжна збірна України розгромила Словаччину, а хет-трик оформив форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан.

Саггі допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Мортен Єнсен і Андерс Олав Дале. Четвертим арбітром став Сігурд Крінгстад. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть французи Жером Брізар і Віллі Делажо.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча неперконливо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 9 очок після шести турів.

"Шахтар" розпочав чемпіонат із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Утім, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через тривалу повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

У сезоні 2024/25 "Шахтар" гратиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гельзенкірхені. "Гірники" ділитимуть "Фелтінс-Арену" з місцевим "Шальке". "Кобальтові" продовжують виступи в Другій Бундеслізі, а команда Маріно Пушіча прийме там "Аталанту", "Янг Бойз", "Баварію" і "Брест"