"Болонья" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Болонья" – "Шахтар" відбудеться на Апеннінах 18 вересня. Поєдинок прийме арена "Ренато Даль'Ара". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила "россоблу" фаворитами поєдинку. На перемогу болонців перед рідними трибунами заклали невеликий коефіцієнт 1,87. Натомість кеф на ймовірний успіх "гірників" склав показові 4,33 пункти. Навіть нічия вірогідніша з балом 3,50.

Любителі відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів. На такий перебіг подій виставили привабливий коефіцієнт 14,00. Мінімальна ж перемога "Шахтаря" збільшить виграш у 11 разів.

Не надто прихильніші до команди Маріно Пушіча вітчизняні фахівці з Favbet. Коефіцієнт на перемогу "Болоньї" тут склав 1,92. Поставити на перемогу "гірників" можна з кефом 4,40. Підсумкова нічия запропонована з балом 3,55.

Персональні фанати Данила Сікана зважать ідею поставити на мінімум дубль українського форварда з космічним коефіцієнтом 25,00. Поява серед голеадорів найкращого "бомбардира" Євро-2024 – автогола – запропонована зі солідним кефом 7,50.

Раніше "Шахтар" прилетів до Італії з польського Жешува. Тренерський штаб "гірників" узяв на матч 28 футболістів. Лінію атаки представляють три виконавці – Сікан, Траоре та Егіналдо.