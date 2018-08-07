В Болонье количество пострадавших при взрыве возросло до 145

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне угрозы

В Болонье в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, пострадало по меньшей мере 145 человек. Об этом сообщает издание Bologna Today.

Как отмечается, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне угрозы. Также итальянские власти скорректировали число погибших. Их оказалось не двое, как сообщалось ранее, а один - водитель грузовика с цистерной, перевозившей топливо.

Сообщается, что эвакуировали жителей из ближайших к трассе домов. Сейчас дома проверяют эксперты.

Ранее сообщалось о 100 пострадавших людей от взрыва грузовика в Болонье. Десятерых пострадавших доставили в больницу Баццано. Еще 55 человек с ожогами от первого до третьей степени доставили в больницу Маджоре. В больницу в Кастель-Сан-Джованни, Бинтивильо и Будрио было направлено еще 18 человек.

Пламя от взрыва распространилось на машины, которые находились в расположенном возле эстакады дилерском центре. Мост частично обвалился. Движение по трассе возобновилось лишь во вторник утром.