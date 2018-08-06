В результаті вибуху біля аеропорту Болоньї постраждали 20 осіб
На місці події працюють пожежники і медики
В італійській Болоньї внаслідок вибуху біля аеропорту постраждали більше 20 людей. Про це повідомляє Соггіеге di Вologna.
Центр з координації інформації про безпеку на дорогах повідомляє, що інцидент пов'язаний з вибухом бензовоза.
#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 6, 2018
Видання повідомляє, що автомагістраль, де стався вибух, закрита в обох напрямках. Крім того, порушено рух не тільки на шосе, але і в районі Борго Панігале.
Фото (twitter.com/Korimrikom)
Фото (twitter.com/emergenzavvf)
Altro video ricevuto da mio fratello. Non so da quale suo amico lo abbia ricevuto#Bologna pic.twitter.com/SP4OJNJkBE— Stefano Bacchetti (@Bacc_investor93) August 6, 2018
Зазначимо, що територію аеропорту аварія не торкнулася. Повітряний рух здійснюється в штатному режимі.
Фото (twitter.com/News_Executive)
На місці події працюють пожежники і медики.
Apocalyps now!!! #bologna #borgopanigale #explosion #tragedy #incident #fire pic.twitter.com/jqveNNqSq4— Cesare La Palombara (@kesare22) August 6, 2018
Нагадаємо, вибух стався після аварії на автомагістралі і подальшої пожежі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Також повідомляється, що дороги навколо місця вибуху закриті, на даний момент інформації про жертви і постраждалих немає.