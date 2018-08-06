В результаті вибуху біля аеропорту Болоньї постраждали 20 осіб

На місці події працюють пожежники і медики

В італійській Болоньї внаслідок вибуху біля аеропорту постраждали більше 20 людей. Про це повідомляє Соггіеге di Вologna.

Центр з координації інформації про безпеку на дорогах повідомляє, що інцидент пов'язаний з вибухом бензовоза.

#BorgoPanigale #6ago 15.00, squadre #vigilidelfuoco al lavoro: inviate sul posto sezioni operative, nucleo #usar e #cinofili. In corso la ricognizione aerea elicottero reparto volo di Bologna pic.twitter.com/TtPdGSFWz1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 6, 2018

Видання повідомляє, що автомагістраль, де стався вибух, закрита в обох напрямках. Крім того, порушено рух не тільки на шосе, але і в районі Борго Панігале.

Фото (twitter.com/Korimrikom)

Фото (twitter.com/emergenzavvf)

Altro video ricevuto da mio fratello. Non so da quale suo amico lo abbia ricevuto#Bologna pic.twitter.com/SP4OJNJkBE — Stefano Bacchetti (@Bacc_investor93) August 6, 2018

Зазначимо, що територію аеропорту аварія не торкнулася. Повітряний рух здійснюється в штатному режимі.

Фото (twitter.com/News_Executive)

На місці події працюють пожежники і медики.

Нагадаємо, вибух стався після аварії на автомагістралі і подальшої пожежі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Також повідомляється, що дороги навколо місця вибуху закриті, на даний момент інформації про жертви і постраждалих немає.