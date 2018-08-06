В результаті вибуху біля аеропорту Болоньї постраждали 20 осіб

Новини Надзвичайні події 06.08.2018 - 16:43
Фото (twitter.com/biagiotozzi)
Фото (twitter.com/biagiotozzi)

На місці події працюють пожежники і медики

В італійській Болоньї внаслідок вибуху біля аеропорту постраждали більше 20 людей. Про це повідомляє Соггіеге di Вologna.

Центр з координації інформації про безпеку на дорогах повідомляє, що інцидент пов'язаний з вибухом бензовоза.

Видання повідомляє, що автомагістраль, де стався вибух, закрита в обох напрямках. Крім того, порушено рух не тільки на шосе, але і в районі Борго Панігале.

В результаті вибуху біля аеропорту Болоньї постраждали 20 осібФото (twitter.com/Korimrikom)

В результаті вибуху біля аеропорту Болоньї постраждали 20 осібФото (twitter.com/emergenzavvf)

Зазначимо, що територію аеропорту аварія не торкнулася. Повітряний рух здійснюється в штатному режимі.

В результаті вибуху біля аеропорту Болоньї постраждали 20 осіб

Фото (twitter.com/News_Executive)

На місці події працюють пожежники і медики.

Нагадаємо, вибух стався після аварії на автомагістралі і подальшої пожежі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Також повідомляється, що дороги навколо місця вибуху закриті, на даний момент інформації про жертви і постраждалих немає.

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Теги:  Італія,  аэропорт,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС