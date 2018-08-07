У Болоньї кількість постраждалих при вибуху зросла до 145

Четверо поранених перебувають у важкому стані, однак їхні життя поза загрозою

У Болоньї внаслідок вибуху вантажівки, яка перевозила горючі матеріали, постраждало щонайменше 145 людей. Про це повідомляє видання Bologna Today.

Як зазначається, четверо поранених перебувають у важкому стані, однак їхні життя поза загрозою. Також італійська влада скоригувала число загиблих. Їх виявилося не двоє, як повідомлялося раніше, а один - водій вантажівки з цистерною, що перевозила паливо.

Повідомляється, що евакуювали мешканців з найближчих до траси будинків. Зараз житла перевіряють експерти.

Раніше повідомлялось про 100 постраждалих людей від вибуху вантажівки у Болоньї. Десятьох постраждалих доставили до лікарні Баццано. Ще 55 осіб з опіками від першого до третього ступеня доставили в лікарню Маджоре. До лікарні в Кастель-Сан-Джовані, Бинтивильо і Будріо було направлено ще 18 осіб.

Полум'я від вибуху поширилося на машини, які перебували у розташованому біля естакади дилерському центрі. Міст частково обвалився. Рух трасою відновився лише у вівторок вранці.