У Болоньї кількість постраждалих при вибуху перевищила 100 осіб

Кількість постраждалих від вибуху вантажівки перевищила 100 осіб

Число постраждалих в результаті вибуху вантажівки, яка перевозила горючі матеріали, в італійському місті Болонья перевищила 100 осіб. Про це повідомляє RailNews24.

Телеканал повідомляє, що дві людини перебувають у тяжкому стані в лікарнях Чезені і Пармі. Ще десятьох доставили до лікарні Баццано.

Ще 55 осіб з опіками від першого до третього ступеня доставили в лікарню Маджоре. До лікарні в Кастель-Сан-Джовані, Бинтивильо і Будріо було направлено ще 18 осіб.

Серед постраждалих виявилося 11 карабінерів і два співробітника дорожньої поліції.

На місці події продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху біля аеропорту в Болоньї постраждали 84 людини. Рятувальники ліквідували пожежу, проте в результаті вибуху в асфальтному покритті утворилася яма.