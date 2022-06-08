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"Хворий карлик обіцяв". Чому росіяни кинули величезні сили на Сєверодонецьк

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Донбас, Середа 08 червня 2022 13:51
"Хворий карлик обіцяв". Чому росіяни кинули величезні сили на Сєверодонецьк Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Спроби російських окупантів повністю захопити Луганську область мають виключно політичну мету. Адже із самого початку у РФ заявляли про вихід до адмінкордонів регіону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Виключно політичну. Обіцяв же цей хворий карлик, що вони (бойовики так званої "ЛНР", - ред.) будуть в рамках адміністративних кордонів Луганської області, ну ось вони це і намагаються зробити", - зазначив він.

Нагадаємо, як розповів вранці голова Луганської ОВА, українські військові тримають оборону в Сєвєродонецьку.

Додамо, за даними британської розвідки, російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але їй не вдалося значно просунулася вперед за останні 24 години.

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