UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все больницы Мариполя вместе с врачами депортированы оккупантами,- советник мэра

Фото: Все больницы Мариполя вместе с врачами депортированы оккупантами (t.me/polkazov)
Автор: Валерия Полищук

В Мариуполе самой большой проблемой в гуманитарной ситуации является отсутствие какой-либо медицинской помощи. Поскольку российские оккупанты депортировали все больницы города вместе с врачами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. В этой гуманитарной ситуации самой большой проблемой является отсутствие какой-либо медицинской помощи. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, которая была захвачена и которая работает исключительно на лечение раненых оккупантов", - сообщил он.

Андрющенко добавил, что россияне развозят в места выдачи гуманитарной помощи лекарства и выдают их просто насыпью.

"Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой", - подчеркнул он.

Советник мэра добавил, что ни Комитет Красного креста, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают.

Напомним, вчера оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

Позже глава "Азова" Андрей Билецкий заявил, что в результате атаки пострадали трое бойцов.

Кроме того, в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины