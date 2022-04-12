Все больницы Мариполя вместе с врачами депортированы оккупантами,- советник мэра

В Мариуполе самой большой проблемой в гуманитарной ситуации является отсутствие какой-либо медицинской помощи. Поскольку российские оккупанты депортировали все больницы города вместе с врачами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Мариуполь. В этой гуманитарной ситуации самой большой проблемой является отсутствие какой-либо медицинской помощи. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, которая была захвачена и которая работает исключительно на лечение раненых оккупантов", - сообщил он.
Андрющенко добавил, что россияне развозят в места выдачи гуманитарной помощи лекарства и выдают их просто насыпью.
"Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой", - подчеркнул он.
Советник мэра добавил, что ни Комитет Красного креста, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают.
Напомним, вчера оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.
Позже глава "Азова" Андрей Билецкий заявил, что в результате атаки пострадали трое бойцов.
Кроме того, в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей.
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