Всі лікарні Маріуполя разом з лікарями депортовані окупантами, - радник мера

У Маріуполі найбільшою проблемою в гуманітарній ситуації є відсутність будь-якої медичної допомоги. Оскільки російські окупанти депортували всі лікарні міста разом з лікарями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"Маріуполь. У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Всі лікарні з міста депортовані разом з лікарями, крім однієї, яка була захоплена і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - повідомив він.
Андрющенко додав, що росіяни розвозять в місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом.
"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою", - підкреслив він.
Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.
Нагадаємо, вчора окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.
Пізніше глава "Азова" Андрій Білецький заявив, що в результаті атаки постраждали троє бійців.
Крім того, у Маріуполі загинули близько 10 тисяч мирних жителів.
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