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Всі лікарні Маріуполя разом з лікарями депортовані окупантами, - радник мера

Фото: всі лікарні Маріполя разом з лікарями депортовані окупантами (t.me/polkazov)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі найбільшою проблемою в гуманітарній ситуації є відсутність будь-якої медичної допомоги. Оскільки російські окупанти депортували всі лікарні міста разом з лікарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Маріуполь. У цій гуманітарній ситуації найбільшою проблемою є відсутність будь-якої медичної допомоги. Всі лікарні з міста депортовані разом з лікарями, крім однієї, яка була захоплена і яка працює виключно на лікування поранених окупантів", - повідомив він.

Андрющенко додав, що росіяни розвозять в місця видачі гуманітарної допомоги ліки і видають їх просто насипом.

"Специфічних ліків немає, інсулін залишається проблемою", - підкреслив він.

Радник мера додав, що ні Комітет Червоного Хреста, ні українську гуманітарну допомогу в місто не допускають.

Нагадаємо, вчора окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Пізніше глава "Азова" Андрій Білецький заявив, що в результаті атаки постраждали троє бійців.

Крім того, у Маріуполі загинули близько 10 тисяч мирних жителів.

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