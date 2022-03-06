Над больницей "Охматдет" в Киеве сбита ракета РФ. Враг не дает госпитализировать детей

"Над детской больницей "Охматдет" сбили крылатую ракету - в итоге повредило окно и чуть не выломало дверь", - говорится в сообщении.

Кроме того, вражеские войска не дают госпитализировать детей в медучреждение.

"Тяжелораненых детей пытаются довести до медучреждения - накануне таких раненых малышей было трое, но ни один не смог добраться. Врачи продолжают оперировать, делать диализы и держать патриотический настрой", - указано в пресс-центре.

Ранее стало известно, что в Киевской области вчера в результате обстрелов оккупантов погибли двое детей. Через боевые действия "скорая" не смогла доставить их в детскую больницу "Охматдет".

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