В Чехии произошла стрельба, погибли четверо людей

В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу чешской полиции.

Полиция разыскивает стрелка. Стрельба произошла в больнице чешского города Острава. К месту ЧП прибыл спецназ.

Местные СМИ пишут, что неизвестный

в результате стрельбы в клинике "На Виноградах" в Праге (Чехия), два человека получили ранения. Стрельба произошла в пятницу, 8 марта, около 23:00 по местному времени в отделении гематологии. Один из пациентов открыл огонь по другим людям, которые находились в палате.

Напомним, ранее в Нидерландах в городе Утрехте 18 марта неизвестный стрелял в трамвае.

Кроме того, в результате стрельбы в немецком городе Мюнхен погибли два человека. Инцидент произошел на стройке. Одним из погибшим является человек, который начал стрельбу.