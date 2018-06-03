Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 18:25
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)
Иллюстративное фото (CGTNOfficial/twitter)

В результате пришествия пострадали 2 человека

Немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании в воскресенье днем, 3 июня. Об этом сообщает ВВС.

Так, свидетели происшествия публикуют видео, где  экипажи с автоматами и полицейскими лентами выставлены вокруг собора.

Отметим, в пресс-службе полиции Берлина подтвердили информацию о происшествии.

По данным издания BILD, два человека пострадали в результате стрельбы. По словам представителя полиции, ранен другой полицейский. При этом, по информации издания, ранения получили два человека.

Напомним, 19 мая сообщалось, что в Германии в городе Саарбрюккен неизвестный открыл стрельбу по прохожим.

 

Аэропорт Гамбурга приостановил авиасообщение Германия не оставит Украину наедине с военным конфликтом на Донбассе, - Маас
Теги публикации: Германия, Берлин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top