В Берлине полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе

В результате пришествия пострадали 2 человека

Немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании в воскресенье днем, 3 июня. Об этом сообщает ВВС.

Так, свидетели происшествия публикуют видео, где экипажи с автоматами и полицейскими лентами выставлены вокруг собора.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A — Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) June 3, 2018

Отметим, в пресс-службе полиции Берлина подтвердили информацию о происшествии.

По данным издания BILD, два человека пострадали в результате стрельбы. По словам представителя полиции, ранен другой полицейский. При этом, по информации издания, ранения получили два человека.

Напомним, 19 мая сообщалось, что в Германии в городе Саарбрюккен неизвестный открыл стрельбу по прохожим.