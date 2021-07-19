В больнице скончался украинский военный, раненный во время вражеского обстрела

"На рассвете остановилось сердце нашего земляка ... Горбенко Александр Александрович, 29 лет, 15.07 примерно в 21.30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80 процентов",- написала она.

По информации советника главы Днепропетровской ОГА, Александра Горбенко после вражеского обстрела эвакуировали военным вертолетом в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи города Харькова.

Она также добавила, что время и место захоронения сообщит дополнительно.