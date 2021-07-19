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Боевики четыре раза нарушили "тишину": стреляли возле Авдеевки и Песок

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Донбасс, Понедельник 19 июля 2021 07:58
Боевики четыре раза нарушили "тишину": стреляли возле Авдеевки и Песок Фото: оккупанты продолжают обстрелы на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 18 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вблизи поселка Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Возле Авдеевки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 утра, 19 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, российские оккупанты на Донбассе не скрывают, что обстреливают позиции украинских военных. Это подтвердили в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что россияне стягивают тяжелое вооружение. На оккупированной территории наблюдатели ОБСЕ заметили 3 танка, а на линии отвода вооружения - установку "Град".

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