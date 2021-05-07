В больнице Львова умер военный, которого в апреле ранили на Донбассе

Во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.
Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования на странице в Facebook.
"Сегодня перестало биться сердце воина из Полтавской области - младшего сержанта Опрышка Юрия... 10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощания с защитником", - заявили в центре.
Младший сержант получил ранение 9 апреля, после чего его оперативно доставили в госпиталь Мариуполя, а затем перевезли во Львов.
"Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе", - добавили в центре.
Фото: Юрий Опрышко, умерший военный (facebook.com/Poltavskyi.TCK)
Напомним, вчера боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр".
Также вчера смертельное ранение получил военнослужащий из Житомирской области.
Кроме того, в результате вражеского обстрела вчера пострадал еще один военный.