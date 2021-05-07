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В больнице Львова умер военный, которого в апреле ранили на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.

Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования на странице в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце воина из Полтавской области - младшего сержанта Опрышка Юрия... 10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощания с защитником", - заявили в центре.

Младший сержант получил ранение 9 апреля, после чего его оперативно доставили в госпиталь Мариуполя, а затем перевезли во Львов.

"Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе", - добавили в центре.

Фото: Юрий Опрышко, умерший военный (facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Напомним, вчера боевики на Донбассе смертельно ранили пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр".

Также вчера смертельное ранение получил военнослужащий из Житомирской области.

Кроме того, в результате вражеского обстрела вчера пострадал еще один военный.

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