У лікарні Львова помер військовий, якого у квітні поранили на Донбасі

У львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко. Він отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.
Про це повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування на сторінці у Facebook.
"Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавської області - молодшого сержанта Опришка Юрія... 10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником", - заявили в центрі.
Молодший сержант отримав поранення 9 квітня, після чого його оперативно доставили до шпиталю Маріуполя, а потім перевезли у Львів.
"Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше", - додали в центрі.
Фото: Юрій Опришко, померлий військовий (facebook.com/Poltavskyi.TCK)
Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі смертельно поранили піхотинця 93-ї бригади "Холодний Яр".
Також вчора смертельне поранення отримав військовослужбовець з Житомирської області.
Крім того, в результаті ворожого обстрілу вчора постраждав ще один військовий.