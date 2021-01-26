В больнице Киева мужчину ранили ножом в грудь, нападавшему грозит 7 лет тюрьмы

В Киеве в одной из больниц неизвестный ранил ножом в грудь мужчину. Нападавшего задержали, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Мужчина начал провоцировать конфликт с ранее незнакомым ему человеком, после чего подошел к нему и нанес ножевое ранение в грудь.

"Далее правонарушитель скрылся в неизвестном направлении. Для его задержания всем нарядам полиции были предоставлены приметы нападавшего, поскольку он был с ножом и представлял опасность для других. Уже через час мы его задержали по месту жительства", - сообщили в полиции.

Нападавшим оказался 45-летний житель Киева, который ранее привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений и за хранение наркотиков.

По данному факту начато уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, в конце прошлого года в центре Киева возле метро смертельно ранили мужчину ножом.

Также сообщалось, что в начале октября в Чернигове совершили нападение на пассажирский автобус.