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В больнице Днепра от полученных на Донбассе ранений умерли двое военных

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 08:34
Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военные получили несовместимые с жизнью ранения

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова от полученных на Донбассе ранений умерли двое украинских военных. Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА и волонтер Татьяна Губа.

"Сегодня (31 мая, - ред.) в областной больнице Мечникова остановились сердца наших героев. Юрий Довганик, 47 лет. Получил осколочное ранение во время вражеского обстрела 22 мая, 24 бригада. Константин Гранов, 34 года. Получил пулевое ранение в голову от вражеского снайпера 27 мая, 92 бригада", - сообщила Губа.

 

Дуже боляче ... Сьогодні в обласній лікарні Мечнікова зупинилися серця наших Героїв : ЮРІЙ ДОВГАНИК , 47 років ,...

Опубліковано Татьяною Губою 31 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки ранены трое украинских военных. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения.

 

Интенсивность боев на Донбассе снизилась по сравнению с прошлой неделей, - штаб
Темы: Новости ООС    Теги публикации: ФК Днепр, Донбасс, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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