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В больнице Будапешта вспыхнул пожар: один человек погиб, двое пострадали

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Венгрия, Воскресенье 23 января 2022 12:25
В больнице Будапешта вспыхнул пожар: один человек погиб, двое пострадали Фото: в больнице Будапешта произошел смертельный пожар (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В воскресенье утром, 23 января, в больнице Будапешта (Венгрия) произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек, а еще двое отравились угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на площади 5 квадратных метров. Возгорание произошло на первом этаже. Далее пожар распространился на соседнюю комнату.

Представитель аварийно-спасательных служб Мате Кисди отметил, что спасатели оперативно прибыли на место. Однако в помещениях уже все сгорело дотла. Из больницы эвакуировали 56 пациентов.

Правоохранители сейчас расследуют причины возгорания.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека.

Позже число жертв возросло до четырех человек.

Спасатели рассказали детали пожара в больнице Прикарпатья.

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Будапешт Пожар
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