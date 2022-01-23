В больнице Будапешта вспыхнул пожар: один человек погиб, двое пострадали
В воскресенье утром, 23 января, в больнице Будапешта (Венгрия) произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек, а еще двое отравились угарным газом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на площади 5 квадратных метров. Возгорание произошло на первом этаже. Далее пожар распространился на соседнюю комнату.
Представитель аварийно-спасательных служб Мате Кисди отметил, что спасатели оперативно прибыли на место. Однако в помещениях уже все сгорело дотла. Из больницы эвакуировали 56 пациентов.
Правоохранители сейчас расследуют причины возгорания.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека.
Позже число жертв возросло до четырех человек.
Спасатели рассказали детали пожара в больнице Прикарпатья.