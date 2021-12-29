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Зажгли свечу. Спасатели рассказали детали пожара в больнице Прикарпатья

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Прикарпатье, Среда 29 декабря 2021 11:40
Зажгли свечу. Спасатели рассказали детали пожара в больнице Прикарпатья Архивное фото: пожар в больнице Прикарпатья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Причина пожара в Косовской центральной районной больнице - грубое нарушение правил пожарной безопасности. В результате погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

Спасатели отмечают, что причиной трагедии в больнице стала неосведомленность людей об элементарных законах физики и пренебрежение правилами безопасности. Потому инцидент привел к невосполнимым потерям.

"Так, в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После трагической гибели одного из пациентов больницы от COVID-19, один из сотрудников учреждения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы… В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали руководителей медицинских учреждений запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.

Напомним, прокуратура уже начала расследование по делу о пожаре в больнице на Прикарпатье.

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Прикарпатье
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