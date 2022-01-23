ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У лікарні Будапешта спалахнула пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали

Новость на русском →
Угорщина, Неділя 23 січня 2022 12:25
У лікарні Будапешта спалахнула пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали Фото: у лікарні Будапешта сталася смертельна пожежа (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У неділю вранці, 23 січня, у лікарні Будапешта (Угорщина) сталася пожежа. Внаслідок загоряння загинула одна людина, а ще двоє отруїлися чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередніми даними, вогонь спалахнув на площі 5 квадратних метрів. Загоряння сталося на першому поверсі. Далі пожежа поширилася на сусідню кімнату.

Представник аварійно-рятувальних служб Мате Кісді наголосив, що рятувальники оперативно прибули на місце. Однак у приміщеннях уже все згоріло вщент. З лікарні евакуювали 56 пацієнтів.

Правоохоронці зараз розслідують причини загоряння.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали двоє людей.

Пізніше кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

Рятувальники розповіли деталі пожежі у прикарпатській лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Будапешт Пожежа
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі