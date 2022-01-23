У лікарні Будапешта спалахнула пожежа: одна людина загинула, двоє постраждали
У неділю вранці, 23 січня, у лікарні Будапешта (Угорщина) сталася пожежа. Внаслідок загоряння загинула одна людина, а ще двоє отруїлися чадним газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За попередніми даними, вогонь спалахнув на площі 5 квадратних метрів. Загоряння сталося на першому поверсі. Далі пожежа поширилася на сусідню кімнату.
Представник аварійно-рятувальних служб Мате Кісді наголосив, що рятувальники оперативно прибули на місце. Однак у приміщеннях уже все згоріло вщент. З лікарні евакуювали 56 пацієнтів.
Правоохоронці зараз розслідують причини загоряння.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали двоє людей.
Пізніше кількість жертв зросла до чотирьох осіб.
Рятувальники розповіли деталі пожежі у прикарпатській лікарні.