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В больницах находятся 218 детей, раненых российскими оккупантами, - омбудсмен

Фото: в больницах находится 218 раненых детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за российской агрессии в Украине пострадали более 420 детей. Из них 218 несовершеннолетних находятся в медицинских заведениях и продолжают лечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Уполномоченного по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

"По состоянию на 11 мая 218 детей продолжают лечение в учреждениях здравоохранения. Больше всего таких детей в возрасте от 7 до 14 лет. 93% детей, обращавшихся за помощью, получили минно-взрывные травмы. 14 детей потеряли конечности, верхние или нижние", - отметила омбудсмен.

По ее словам, полиция получила 1112 обращений об исчезновении детей. Сейчас в розыске остаются 90 детей. Среди найденных несовершеннолетних - двое погибших.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 226 детей.

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