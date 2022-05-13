Количество пострадавших детей из-за войны в Украине возросло до 646

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пострадали 646 детей. Из которых 226 - погибли, а 420 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

В частности, 12 мая военные РФ стреляли вблизи с. Добрянка Херсонской области. В результате был ранен 9-летний мальчик.

Также вчера оккупанты из системы залпового огня "ГРАД" возле с. Карьерный обстреляли колонну гражданских автомобилей, которая выходила из оккупированной территории Херсонской области. Ранения получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей.

Стало известно, что 10 марта в результате обстрелов в Мариуполе получила ранения 17-летняя девушка.

Как добавляют в ведомстве, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел уже повреждено 1 721 учебное заведение.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, в Украине только в апреле было убито около 100 детей, однако реальные цифры могут быть значительно больше.

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